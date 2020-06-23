Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı. - Son Dakika

Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı.

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında aile üyelerinin...

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilçenin Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz'ın babaannesinin gözetimi altında bulunurken ikametinden kaybolduğu ihbarı üzerine "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mağdurun bulunması amacıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Deniz Polisinin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda küçük kıza ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunduğu belirtilen açıklamada, ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Küçük kız çocuğunun kaybolması ve ölümüyle ilgili "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama gerçekleştirildiği, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edildiği anlatılan açıklamada, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Soruşturmada, şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca "fuhşa teşvik" suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca bu suçtan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, soruşturma sonucunda aralarında aile üyelerinin de bulunduğu H.K. ve Ö.K. hakkında "kasten öldürme", H.S, H.Ö. ve M.Y. hakkında "fuhşa teşvik" ile D.K. hakkında "kasten öldürme ve fuhşa teşvik" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümünün aydınlatılması, maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor. 3 günlük gözaltı süresince ifadesi alınacak şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Olay

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta da orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı. - Son Dakika

Son Dakika

19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:52 Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da geçen yıl kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]