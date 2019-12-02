Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Gelecekte İş" konferansı
Son Dakika Güncel Samsun'da 'Gelecekte İş' konferansı - Son Dakika

Samsun'da "Gelecekte İş" konferansı

6 saat önce

Samsun'da "Gelecekte İş" konferansı düzenlenecek.

Samsun'da

Samsun'da "Gelecekte İş" konferansı düzenlenecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu belirlendi. Bu kapsamda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen çalışmalardan birisi olarak, 24 Aralık'ta "Değişen Meslekler için Yeni Beceriler" teması ile "Gelecekte İş" konferansı düzenlenecek.


Mesleki ve teknik eğitim alanının önemli isimlerinin de ağırlanacağı konferans OKA binasında yapılacak. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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