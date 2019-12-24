Samsun Valisi Osman Kaymak, " Türkiye'de iş gücü piyasasına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi bakımından mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi gerektiği, son yıllarda artarak vurgulanmaktadır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından "Değişen Meslekler için Yeni Beceriler" teması ile OKA Toplantı Salonunda "Gelecekte İş" Konferansı düzenlendi.

Kaymak, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, sektörel ihtiyaçlara ve insan kaynağı yetiştirme biçimine göre mesleki ve teknik eğitimin yapısı ve uygulanma biçiminin ülkelere göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Toplumdaki insan kaynağının niteliği ile o toplumun teknolojik anlamda gelişmesinin ekonomik olarak kalkınmasıyla doğrudan ilişkili olduğuna işaret eden Kaymak, "Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerinde ve istihdam politikalarındaki etkisi nedeniyle mesleki ve teknik eğitim yoğun biçimde tartışılmaktadır. Türkiye'de iş gücü piyasasına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi bakımından mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi gerektiği, son yıllarda artarak vurgulanmaktadır." diye konuştu.

İş hayatında yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda dinamik bir yapıya ihtiyaç duyan mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm dünyada giderek arttığını vurgulayan Kaymak, "Bu dinamik yapı, sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, yaşam boyu öğrenmeyi, teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın iş birliğini gerekli kılmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimi bölgesel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun şekilde yapılandırarak, genç nüfusa mevcut iş gücüne gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Eğitim vizyonu ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Yol Haritası'nda temel sorun alanlarına yönelik ortaya çıkan müfredatının güncellenmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gerektiğini dile getiren Kaymak, "Mezunların kendi alanlarında istihdam edilmesinin sağlanması, mesleki ve teknik eğitime hem gelecek öğrenciler için bu kurumların cazibesinin artırılması hem de bu öğrencilerle öğrenim gören öğrenciler için mesleki rehberlik, tanıtım ve yönlendirme çalışmalarının etkin şekilde yapılması ve öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin sağlanması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Konferansa Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki meslek liselerinin temsilcileri, sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.