Samsun'da Gelin Kaçıran Şahıs, Husumetli Şahsı Tabancayla Öldürdü - Son Dakika
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Samsun'da Gelin Kaçıran Şahıs, Husumetli Şahsı Tabancayla Öldürdü

20.07.2023 17:22

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, geliniyle kaçtığı için aralarında husumet bulunan bir kişi, tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden şahısın katil zanlısı ise kaçtı.

Samsun'da bir kişi, geliniyle kaçtığı için aralarında husumet bulunan şahsı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi Koran mevkisinde buğday tarlası ortasından geçen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip S. yaklaşık 4 yıl önce gelini ile kaçtığı için aralarında husumet bulunan Sinan Dilekli'ye (47) tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Sinan Dilekli olay yerinde hayatını kaybederken, Necip S. kaçtı. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Vezirköprü, Beşpınar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Gelin Kaçıran Şahıs, Husumetli Şahsı Tabancayla Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Gelin Kaçıran Şahıs, Husumetli Şahsı Tabancayla Öldürdü - Son Dakika
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