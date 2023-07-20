Samsun'da Gelin Kaçıran Şahıs, Husumetli Şahsı Tabancayla Öldürdü

Samsun'da bir kişi, geliniyle kaçtığı için aralarında husumet bulunan şahsı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Vezirköprü ilçesi Beşpınar Mahallesi Koran mevkisinde buğday tarlası ortasından geçen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip S. yaklaşık 4 yıl önce gelini ile kaçtığı için aralarında husumet bulunan Sinan Dilekli'ye (47) tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Sinan Dilekli olay yerinde hayatını kaybederken, Necip S. kaçtı. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - SAMSUN