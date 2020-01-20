Samsun'da gemiyi karadan yürüttüler - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gece vakti karadan tırın üstüne koyularak götürülen gemi dikkat çekti.



Geçen gece Samsun'da kara yolunda yaklaşık 15 metre uzunluğundaki geminin tırın üstünde götürülmesi vatandaşların dikkatini çekti. Samsun- Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı üzerinde seyahat eden tıra yüklenen "Bozkurt Reis 2" isimli gemi, trafiğin seyrek olduğu geç saatlerde kara yolundan taşındı. Vatandaşlar, Samsun sokaklarında dolaşan gemiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.



Tamir amaçlı bir yerden bir yere taşındığı düşünülen gemi, tır üzerinde yoluna devam etti. - SAMSUN