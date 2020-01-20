Samsun'da gemiyi karadan yürüttüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da gemiyi karadan yürüttüler - Son Dakika

Samsun'da gemiyi karadan yürüttüler

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gece vakti karadan tırın üstüne koyularak götürülen gemi dikkat çekti.

Samsun'da gemiyi karadan yürüttüler, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gece vakti karadan tırın üstüne koyularak götürülen gemi dikkat çekti.


Geçen gece Samsun'da kara yolunda yaklaşık 15 metre uzunluğundaki geminin tırın üstünde götürülmesi vatandaşların dikkatini çekti. Samsun- Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı üzerinde seyahat eden tıra yüklenen "Bozkurt Reis 2" isimli gemi, trafiğin seyrek olduğu geç saatlerde kara yolundan taşındı. Vatandaşlar, Samsun sokaklarında dolaşan gemiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.


Tamir amaçlı bir yerden bir yere taşındığı düşünülen gemi, tır üzerinde yoluna devam etti. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı
Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:10:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da gemiyi karadan yürüttüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]