Samsun'da bir genç, belediye binası önünde intihara kalkıştı - Son Dakika

Samsun'da bir genç, belediye binası önünde intihara kalkıştı

Son Güncelleme: 21.08.2023 23:09

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç, belediye binası önünde üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı. İşsiz olduğu iddia edilen genç, belediye personeli tarafından engellendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir genç, belediye binası önünde üzerine benzin dökerek intihara kalkıştı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bulunan İlkadım Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğu iddia edilen ve nişanlı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki İ.A., belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi.

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Başından aşağı benzin döküp çakmağı çakmak isteyen İ.A.'ya belediye personeli müdahale ederek, engel oldu. Çakmak elinden alınan İ.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Kadıköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir genç, belediye binası önünde intihara kalkıştı - Son Dakika


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