Üye Girişi
Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı

15.12.2021 12:40
Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde görevli imam Mahmut Akbulut (30) idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçan aracın sürücüsü Yunus Emre Ç. (22) Irmak Polis Merkezi'ne teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yunus Emre Ç'nin kullandığı araç, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde dün, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde görevli imam Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçmış, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan araçtaki Akbulut ile yanında bulunan öğretmen eşi Eda Nur Akbulut olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı
Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı

Samsun, Canik, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz? Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?         
12:30
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:49:23. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement