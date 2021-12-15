Samsun'da genç çiftin öldüğü trafik kazasına sebebiyet veren sürücü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde görevli imam Mahmut Akbulut (30) idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçan aracın sürücüsü Yunus Emre Ç. (22) Irmak Polis Merkezi'ne teslim oldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yunus Emre Ç'nin kullandığı araç, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde dün, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde görevli imam Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçmış, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan araçtaki Akbulut ile yanında bulunan öğretmen eşi Eda Nur Akbulut olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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