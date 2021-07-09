Samsun'da genç kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kadın cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 23 yaşındaki Çağla Aslanköse boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan genç kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çağla Aslanköse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN