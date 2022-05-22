Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı

22.05.2022 12:38
Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı

Samsun'daki Gençlik Festivali'nden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin fabrikanın duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'daki Gençlik Festivali'nden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin fabrikanın duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ambarköprü mevkii Samsun-Ordu karayolunun 39. kilometresinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da bir otelde düzenlenen Athena'nın da sahne aldığı Gençlik Festivali'nden Ordu'nun Fatsa ilçesine dönenlerin içinde bulunduğu Ahmet Ç. idaresindeki 52 ACP 538 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık fabrikasının duvarına çarptı. Kazada sürücü Murat Ç. (23) ile Rukiye Ç. (21), Hilal G. D.(25), Gülşen A. (29), Sena G. (24) ve Nurşen A. (23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülşen A. ve Rukiye Ç., ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Gençlik Festivali dönüşü kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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