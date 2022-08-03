Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi - Son Dakika
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Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi

03.08.2022 16:19
Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi

Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesi Vali Zülkif Dağlı ile T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, festivalin yapılacağı alanlarda inceleme yaptı.

Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) öncesi Vali Zülkif Dağlı ile T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, festivalin yapılacağı alanlarda inceleme yaptı.

Valilik açıklamasına göre, Dağlı ve Kökçam, beraberindekilerle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Lojistik Merkezi ve Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Dağlı, Türkiye'nin farklı şehirleri ve çevre illerden festivale çok yoğun katılım beklediklerini belirterek, "Gelecek olan misafirlerimiz ve Samsunlu vatandaşlarımızın ilgisiyle Samsun Çarşamba Havalimanı yüz binlere ev sahipliği yapacak. 7'den 70'e tüm kitlelere hitap eden TEKNOFEST KARADENİZ için ulaşıma dair tüm başlıkları ele aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Çarşamba Havalimanı bağlantı noktaları, alternatif yol güzergahları ve otopark alanlarına yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığını vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Olanakları en üst seviyeye taşımak için yetkililerle çalışıyoruz. Festival için şehrimizin eşsiz zenginliklerini görmek isteyenlerin konaklama, ulaşım, yeme-içme ve eğlence gibi ihtiyaçlarına yönelik başta Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarımız hazırlıklarını sürdürüyor. Yoğun katılıma karşılık verecek şekilde Fuar ve Kongre Merkezi ile Lojistik Merkezi'nde otopark alanları oluşturuluyor. Aynı zamanda katılımcıların en konforlu şekilde festival alanına ulaşmaları için yol güzergahlarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi - Son Dakika

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