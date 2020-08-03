Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın

SAMSUN'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

SAMSUN'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndüren itfaiye erlerine ayran ikram etti.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Geri dönüşüm deposunda çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler istasyonu sararken, itfaiye araçlarına takviye amaçlı olarak olay yerine su tankerleri getirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürüldü. Çevredeki vatandaşlar ise yangını söndüren itfaiye personeline ayran ikram etti.

Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın

Yenimahalle, İtfaiye, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika
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