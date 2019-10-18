Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
1 saat önce
Samsun'da sokak arasında geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
Samsun'da sokak arasında geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan T. (36) idaresindeki 55 AJJ 11 plakalı otomobil, sokak arasında geri geri manevra yaparken yaya Mehmet Bölükbaşı'na (74) çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Bölükbaşı tedavi altına alındığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip,... Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı