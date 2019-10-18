Son Dakika Haberleri: Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'da sokak arasında geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da sokak arasında geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan T. (36) idaresindeki 55 AJJ 11 plakalı otomobil, sokak arasında geri geri manevra yaparken yaya Mehmet Bölükbaşı'na (74) çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Bölükbaşı tedavi altına alındığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Mehmet Bölükbaşı, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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