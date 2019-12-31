Samsun'da gıda denetimde 185 işletmeye 1 milyon 700 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Samsun'da gıda denetimde 185 işletmeye 1 milyon 700 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetiminde 185 işletmeye 1 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

Samsun'da gıda denetimde 185 işletmeye 1 milyon 700 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetiminde 185 işletmeye 1 milyon 700 bin lira idari para cezası uyguladı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, tarladan sofraya gıda zincirinin tüm aşamalarında vatandaşların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

Müdürlük bünyesinde 168 gıda kontrol görevlisiyle yıl içinde 12 bin 172 gıda işletmesine yönelik denetim yapıldığına işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikayet üzerine 18 bin 658 adet denetim ve kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde 992 gıda ve yem numunesi alınmış ve denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 Sayılı Kanun kapsamında 185 adet idari işlem karşılığında 1 milyon 700 bin 437 lira idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız tarafından Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan ihbarlar neticesinde 2019 yılı içinde 689 bildirim alınmış, yapılan denetimlerde sonucunda olumsuzluk tespit edilen 49 işletmeye yine idari para cezası yazılmıştır."

Sağlam, asıl denetçinin tüketiciler olduğunu belirterek, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na müracaatta bulunarak görmüş oldukları aksaklıkları bildirmelerini istedi.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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