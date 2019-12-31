Samsun'da gıda sağlığını tehdit eden işletmelere ceza yağdı - Son Dakika

Samsun'da 2019 yılında yapılan 18 bin 658 adet gıda denetiminde olumsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 1 milyon 700 bin 437 TL idari para cezası uygulandı.



Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Sağlam yaptığı açıklamada il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 168 adet gıda kontrol görevlisiyle yıl içerisinde 12 bin 172 adet gıda işletmesine yönelik 18 bin 658 adet denetim ve kontrol gerçekleştirildiğini duyurdu.



Yapılan denetimler neticesinde 992 adet gıda ve yem numunesi alındığı belirten Müdür Sağlam, uygunsuzluk görülen işletmelere toplamda 1 milyon 700 bin 437 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. İbrahim Sağlam ayrıca Alo 174 Gıda hattına yapılan ihbarlar neticesinde de denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 49 işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.



5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda tarladan sofraya gıda zincirinin tüm aşamalarında vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla çalıştıklarını belirten Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, "İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 168 adet gıda kontrol görevlisiyle 2019 yılı içerisinde 12 bin 172 adet gıda işletmesine yönelik, gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikayet üzerine 18 bin 658 adet denetim ve kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde, 992 adet gıda ve yem numunesi alınmış ve denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında 185 adet idari işlem karşılığında 1 milyon 700 bin 437 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımız tarafından Alo 174 Gıda hattına yapılan ihbarlar neticesinde 2019 yılı içerisinde 689 bildirim alınmış, yapılan denetimlerde sonucunda olumsuzluk tespit edilen 49 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.



İbrahim Sağlam, vatandaşların Alo 174 Gıda Hattına müracaatta bulunarak görmüş oldukları aksaklıkları bildirebileceklerini de sözlerine ekledi. - SAMSUN