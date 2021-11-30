Samsun'da işletmeler ürün satarken daranın düşülmesi konusunda uyarıldı - Son Dakika

Samsun Valiliği, işletmelere ambalajlı ürün satarken daranın düşülmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda meslek odalarına gerekli uyarıların yapıldığı aktarılan açıklamada, işletmeler tarafından doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilen gıda ürünlerinin net ağırlık miktarına, dara ağırlığı ihtiva eden plastik kap veya karton kutu gibi ambalajların dahil edilerek tartım işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, işletmeler tarafından satışa sunulan gıda ürünlerinin plastik kap veya karton kutu gibi ambalajlarının darası düşülerek ürünün net miktarı üzerinden satışa sunulması gerektiğini vurguladı.

Tüm esnafın bu konuda hassasiyet göstermelerini isteyen Dağlı, piyasada başlatılacak etkin kontrol ve denetimlerde düzenlemeye uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanacağını kaydetti.