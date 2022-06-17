Samsun'da göçmen kaçakçılığından 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika
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Samsun'da göçmen kaçakçılığından 2 kişiye adli kontrol

17.06.2022 16:14

Samsun'da polisin düzenlediği "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da polisin düzenlediği "göçmen kaçakçılığı" operasyonunda adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü. Yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu Zafaruddin D.'nin bankalar üzerinden yüklü miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu para transferlerinin yurt dışından Türkiye'ye gerçekleştirilen bir organizasyon çerçevesinde göçmen kaçakçılığı suçu veya herhangi bir kayıt dışı faaliyetlerle ilgili havale benzeri yeraltı para transfer aracılığı faaliyetlerinin içerisinde olduklarını değerlendiren ekipler, bu yönde şahsın 2016 yılında Türkiye'ye girdiği tarih de göz önünde bulundurularak 2022 tarihine kadar banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede bahse konu hesap hareketleri göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında adli işlem yapılan birçok şahısla şüpheli şahsın para transferi gerçekleştiği, hesaplarda şüpheli işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin çalışmalarda söz konusu yabancı uyruklu şahsın Bursa'da olduğu tespit edildi. Samsun polisinin bu yönde Bursa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalar neticesinde Zafaruddin D. (27) ve beraberinde bulunan Sayed Ismaeıl F. (32) yakalanarak gözaltına aldı.

Yapılan ev aramasında 198 bin TL'na ve çeşitli dekontlarla birlikte dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu Zafaruddin D. ve Sayed Ismaeıl F. Samsun'a getirilerek sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da göçmen kaçakçılığından 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da göçmen kaçakçılığından 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika
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