Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da Gökhan'ı ağır yaralayan düğün magandası tutuklandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, katıldığı düğünde Ö.D.'nin (31) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gökhan Karaman'ın (32) sağlık durumu ciddiyetine koruyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, katıldığı düğünde Ö.D.'nin (31) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gökhan Karaman'ın (32) sağlık durumu ciddiyetine koruyor. Gözaltına alınan şüpheli Ö.D. ise tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.'nin tabancasından çıkan kurşun, bu sırada yanındaki Gökhan Karaman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Karaman'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Bafra Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Karaman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklandı.



Son Dakika

Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor

Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi

2 buçuk yaşındaki çocuk, müzisyen annesiyle aynı mezara defnedildi

Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey