Samsun'da göl, baraj ve akarsularda güvenliği botlu jandarma ekibi sağlıyor - Son Dakika
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Samsun'da göl, baraj ve akarsularda güvenliği botlu jandarma ekibi sağlıyor

17.05.2022 11:14
Samsun'da göl, baraj ve akarsularda güvenliği botlu jandarma ekibi sağlıyor

Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ocak ayında göl, baraj ve akarsularda kaçak avcılıkla mücadele amacıyla kurulan Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, devriye görevini sürdürüyor.

Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ocak ayında göl, baraj ve akarsularda kaçak avcılıkla mücadele amacıyla kurulan Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, devriye görevini sürdürüyor.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, cankurtaran, ilk yardım, hızlı bot kullanma ve bot operatörlüğü, kıyı gözetleme ve emniyet gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 personelden oluşuyor.

Personel, turuncu üniformalarıyla göl, baraj ve su üstü ulaşımına imkan veren akarsular ile denize kıyısı olan mülki sorumluluk alanlarının kıyı çizgisi ve kara parçasında faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Samsun genelinde meydana gelen olaylarda delillerin ortadan kalkmasını önlemek için anında müdahale ederek suça el koymak, suçluları yakalamak, yakalanan suçluları, elde edilen delilleri ve tutulan tutanakları gerekli adli işlemler yapılmak üzere bulunduğu mülki sınırlardan sorumlu jandarma iç güvenlik birliğine teslim etmek gibi görevleri bulunan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının, usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önlemek ve su üstündeki her türlü kaçakçılığı men, takip ve tetkik etmek de görevleri arasında yer alıyor.

Göl, baraj veya akarsularda her türlü motorlu, motorsuz deniz aracını denetleyerek kontrol eden ekipler, izinsiz dalma ve ruhsatsız su altı araştırmalarını engelliyor.

Yardım çağrılarına müdahale eden jandarma personeli, teknik imkanların elverdiği ölçüde arama ve kurtarma görevlerini yürütüyor.

Her türlü su sporlarında, su üstünde gerekli emniyeti alan ekip, orman yangınlarını erken ihbar ederek gerekli emniyet tedbirlerini de alıyor.

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanı Astsubay Çavuş Kazım Öz, AA muhabirine, aktif olarak göreve başladıkları 1 Ocak 2022 tarihinden bu zamana kadar 1700 metre misina ağ ele geçirdiklerini söyledi.

Ele geçirilen ağları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini belirten Öz, ele geçen 850 kilogram canlı sazan balığının suya bırakılarak doğal hayata kazandırıldığını anlattı.

Denetimler artınca kaçak avlanmanın önüne geçildi

Kurulduğu günden bu yana 11 kişi hakkında "1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplamda 32 bin 681 lira idari para cezası uygulandığını aktaran Öz, şöyle devam etti:

"Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının göreve başlamasından sonra, başta Altınkaya Baraj Gölü olmak üzere diğer baraj ve göllerdeki kaçak ve bilinçsiz avlanma ile azalan balık popülasyonu, gece gündüz yapılan sıkı denetimler ve uygulanan para cezaları ile tekrar artış göstermeye başlamış ve kaçak avlanmanın önüne geçilmiştir. Ayrıca Altınkaya Baraj Gölü, Şahinkaya Kanyonu bölgesindeki tur teknelerinde gerekli kontroller yapılarak geziye katılacak vatandaşların güvenliği için tedbirler alınmıştır."

Öz, baraj, göl, gölet ve akarsularda denetimler yaptıklarını, Samsun genelindeki denetimlerin bölge halkının yararına olduğunu vurguladı.

Her türlü kaçak avlanma, asayiş olayları ile diğer suçlarla ilgili, vatandaşlardan 112'yi arayarak ihbarda bulunmalarını isteyen Öz, sulara ve doğaya hep birlikte sahip çıkılabileceğini dile getirdi.

YORUMLAR
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Tahtaköprü Baraj Gölünde yasa dışı avcılık denetimi yapıldı Tahtaköprü Baraj Gölünde yasa dışı avcılık denetimi yapıldı
Kaynak: AA

Jandarma, Asayiş, Samsun, Baraj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da göl, baraj ve akarsularda güvenliği botlu jandarma ekibi sağlıyor - Son Dakika


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