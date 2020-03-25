Samsun'da gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı - Son Dakika

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Samsun'da gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı
6 saat önce
Samsun'da, Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezindeki kadın usta öğreticiler, sağlık personeli için gönüllü olarak maske üretiyor.
Samsun'da, Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezindeki kadın usta öğreticiler, sağlık personeli için gönüllü olarak maske üretiyor.
Kadın usta öğreticiler, diktikleri maskeleri yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları amacıyla Vezirköprü Devlet Hastanesi çalışanları ile Vezirköprü Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na verecek.
Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, usta öğreticilere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, 15 usta öğretici ile günde yaklaşık bin maske ürettiklerini, talebe göre üretimi sürdüreceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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