Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen zabıt katibi gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen zabıt katibi gözaltına alındı

SAMSUN - İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Samsun'da meslekten ihraç edilen bir zabıt katibi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçu ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilen zabit katibi R.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bulunan ikametinde yakalanan R.Ş. gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan R.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. R.Ş.'nin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile Samsun Adliyesinden İstanbul Adliyesine bağlanarak ilgili savcılık ve mahkemece ifadesinin alınacağı öğrenildi.