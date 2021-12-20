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Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti - Son Dakika

Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti

20.12.2021 12:40

Samsun'da bir tıp doktoru, yetiştirdiği tıbbi aromatik papatyanın yağını çıkardıktan sonra kilogramını 6 bin avrodan Almanya ve Fransa'ya gönderdi.

Samsun'da bir tıp doktoru, yetiştirdiği tıbbi aromatik papatyanın yağını çıkardıktan sonra kilogramını 6 bin avrodan Almanya ve Fransa'ya gönderdi.

Kavak ilçesine bağlı Azaklı köyünde tarım arazilerini 3 yıl önce kiralayan kardiyoloji uzmanı Oğuzhan Yücel, 220 dönüm araziye tıbbi aromatik bitki olarak papatya ekti.

Köyde depolama alanı ve yağ çıkarmak için tesis kuran Yücel, papatyaları hasat ettikten sonra 3 çalışanıyla yağını çıkartarak yurt dışına sattı.

Yücel, AA muhabirine, özel bir hastanede 10 yıldır kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığını ve son 3 yıldır tarımla uğraştığını söyledi.

Dünyada iklim değişikliği nedeniyle sulak alanların azalması nedeniyle tarımın son dönemde en önemli sektörlerden birisi haline geldiğini dile getiren Yücel, "Ben de tarımın içinde yer almak istedim ve doktor olduğum için aromatik bitkilerin iyileştirici özelliği bulunması dolayısıyla tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmek istedim." dedi.

Tıbbi aromatik bitki yetiştirmek için Kavak ilçesinin çok uygun olduğunu ifade eden Yücel, üçüncü kez papatya ekimi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Papatyayı hasat ettikten sonra yağını da kendimiz çıkartıyoruz. Hasadı mevsimlik işçiler yapıyor. Bu yıl da 220 dönüme papatya ektik. Çok kaliteli papatyanın yağının dünyada bugünkü fiyatı 6 ila 7 bin avro arasındadır. Papatya yağının kalitesini daha da artırmak için uğraşıyoruz. Ciddi anlamda bu konuda yol aldık ama halen gidecek yolumuz var. 220 dönümde 22-24 kilogram arasında yağ elde edebiliyoruz."

Yücel, bu yıl 220 dönümden hasat ettikleri papatyadan elde ettikleri 22 kilogram yağı haziran ayında Fransa ve Almanya'ya kilogramı 6 bin avrodan gönderdiğini aktardı.

Bölge çiftçisine örnek olmak istiyor

Aromatik bitki çeşidini artırmak istediğini anlatan Yücel, şunları söyledi:

"Kavak ilçesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği çok az. Aromatik bitkiler orijinal doğasında yetişirken fidesini bu bölgeye taşıdığımızda farklı tepkiler verebiliyor. Biz de önce deneme ekimleri yapıyoruz. Deneme sahalarımızda kendi fidemizi yetiştiriyoruz. Şu anda lavanta, ada çayı, iki çeşit kekik otu, biberiye, altın otu, nanenin denemesini de 3 yıl içinde yaptık. Bu bölgeye uygun fideleri tespit ettik, bu yıldan itibaren bu bitkilerin de ekimini yapacağız."

Bölge çiftçisine örnek olmak istediğini vurgulayan Yücel, "Bizim çiftçimiz biraz geleneksel. Buğday, mısır gibi ürünlerin bugüne kadar ekimini yapmış ve yenilikçilik yapmadığı için yıllardır aynı ürünlerin dikimini yapıyor. Ben tıbbi aromatik bitki ekerek onlara örnek oldum. Zaman zaman çiftçilerimizle bir araya gelip tıbbi aromatik bitkilerin katma değerinin yüksek olduğunu anlatıyorum. Zamanla onların da bu tür ekime yöneleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti
Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti
Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti
Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti

Almanya, Fransa, Samsun, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da görevli doktor ürettiği tıbbi papatya yağını, kilogramı 6 bin avrodan ihraç etti - Son Dakika
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