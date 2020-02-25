Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest - Son Dakika

Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden W.H.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen W.H.M.M. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesinde 14 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Yürütülen soruşturmanın ardından zanlılardan M.İ.A'nın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sınır dışı edilmesine karar verilmiş, L.S.M.A.Z. ve M.İ.A. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Samsun, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 kişi koronavirüs sebebiyle karantina altına alındı Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]