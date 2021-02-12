Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Zanlının ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, hafıza kartı, harddisk, 2 masaüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve tablet ele geçirdi.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert tepki: 17 kulübün bize karşı hazırladığı bildiriyi sen yazdırdın