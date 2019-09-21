Samsun'da gün batımı güzelliği
1 saat önce
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, gün batımında güneşin denize düşen yansımasıyla ortaya çıkan manzara, doyumsuz bir görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, gün batımında güneşin denize düşen yansımasıyla ortaya çıkan manzara, doyumsuz bir görüntü oluşturdu.
Çarşamba ilçesinde gün batımında güneş dağların üzerinde kaybolurken, Karadeniz
'e düşen yansıması, doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneş ile birlikte hem gökyüzü, hem de deniz, kızıla büründü. Deniz üzerinde uçan kuşlar da farklı bir görüntü ortaya çıkardı.
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