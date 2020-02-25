Samsun'da "Günaydın Gece" adlı şiir dinletisi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da 'Günaydın Gece' adlı şiir dinletisi - Son Dakika

Samsun'da "Günaydın Gece" adlı şiir dinletisi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında üniversite öğrencileri için "Günaydın Gece" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

Samsun'da

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında üniversite öğrencileri için "Günaydın Gece" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

Atakum Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dinleti öncesi yaptığı konuşmada, "Bir ailenin en büyük teminatı iyi yetiştirilmiş bir evlat olduğu gibi, bir milletin de en büyük teminatı iyi yetişmiş gençlerdir. Bunun için gençlerimizin yetişmesi hususunda, her türlü fedakarlığı bütün maddi ve manevi gücümüzü kullanmayı en büyük vazife kabul etmekteyiz." dedi.

Talha Bora Öge, şiir dinletisinde türküler de seslendirdi.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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