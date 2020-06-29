Samsun'da günde 2 bin metrekare alanda larva mücadelesi yapılıyor - Son Dakika

Samsun'da günde 2 bin metrekare alanda larva mücadelesi yapılıyor

- Samsun'da günde 2 bin metrekare alanda larva mücadelesi yapılıyor Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen larva mücadelesi çalışmaları kapsamında günde 2 bin metrekare alan ilaçlanıyor.

- Samsun'da günde 2 bin metrekare alanda larva mücadelesi yapılıyor

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SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen larva mücadelesi çalışmaları kapsamında günde 2 bin metrekare alan ilaçlanıyor.

Yıl boyunca sivrisinekle mücadelede ilaçlama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu aylarda çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte çoğalan larvaların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında ilaçlama yapıyor.

Özellikle inşaat çevrelerinde, asansör boşluklarında, göl ve göletlerde yoğun bir şekilde rastlanan larvalar ile yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında dalgıç pompası, bina altı suları, rögarlar, fosseptikler, yağmur suyu kanalları, açık ve kapalı derelerde modern makineler ile larva mücadelesi veriliyor.

12 ekipten oluşan ve 50 personelin görev aldığı çalışmalarda günde ortalama 250 rögar, 20 dalgıç su pompası, 50 inşaat çevresi ve asansör boşluğu olmak üzere ortalama 2 bin metrekarelik alanda uygulama yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da günde 2 bin metrekare alanda larva mücadelesi yapılıyor - Son Dakika

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