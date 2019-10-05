Samsun'da Haber Medya Grubu yayın hayatını sonlandırdı

Türkiye'nin sayılı büyük yerel medya kuruluşlarından ve Samsun'un medya bağlamında en büyük gücü olan "Haber Medya Grubu", 5 Ekim akşamı itibarıyla yayın hayatına son verdiğini açıkladı.



'Son baskı' başlığıyla boş olarak hazırlanan 6 Ekim Pazar tarihli Haber gazetesinde yer alan mesajda bütün okuyuculara teşekkür edilerek, "Türkiye'nin en büyük üç bölge gazetesinden biri olan Haber gazetesi, Samsun'un ilk ve tek uydu kanalı olan ve en çok izlenen televizyonu olan Haberaks TV, bölgenin en çok dinlenen radyosu Haber Radyo, zengin içeriği ile Haber Hayat Dergisi, zirvede olan internet gazeteciliği ile büyük bir bölgesel medya grubu olan Haber Medya Grubu, bugün itibarıyla yayın hayatına son vermiştir. Bölgesel anlamda gücüyle, yurt içi-yurt dışı yayınları ve kurumsal kimliği ile Türkiye'nin en büyük bölgesel medya gruplarından biri olan Haber Medya Grubu, doğru ve tarafsız yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden, bu zamana kadar yayın hayatına devam etti. Haber Medya Grubuna daima güvenen her sabah bayiden gazete de alan, evinde, dükkanında Haberaks TV izleyen, Haber Radyo dinleyerek aracında seyahat eden tüm gelişmeleri Haber gazetesi internet sitesinden takip eden kısacası Haber Medya Grubunun bir ailesi olan tüm okuyucularımıza ve dinleyicilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Samsun medyasında büyük şoka neden olan gelişme sonrası 5 Ekim akşamında çalışanlara çıkışları verilerek yollar ayrıldı.



"Medyaya ayıracak zamanımız yok"



Haber Medya Grubunu kapattıklarını açıklayan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak, "Yurt dışındaki işlerimizden dolayı medyaya ayıracak zamanımız yok. Türkiye'deki medya sektörünün durumu da ortada. 14 yıllık yayın hayatımıza noktayı koyduk" dedi. - SAMSUN