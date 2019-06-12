Son Dakika Haberleri: Samsun'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

4 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Muhammet Şeneren idaresindeki 07 FDK 67 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara kara yolu Sarıyusuf Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Yolun sağındaki ağaçlara sürterek yaklaşık 40 metre sürüklenen araç, bir ağaca çarparak durabildi.
Araçta sıkışan sürücü Şeneren, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Yıldız Şeneren ise sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten akan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 08:06 Kaynak: AA
Atakum, Araç, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağabeyini öldüren caniden yeğenine: Siz asıl şöleni kaçırdınız Muammer Güler, Hrant Dink davasında ifade verdi Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Polisi öldüren Astsubaya müebbet hapis istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]