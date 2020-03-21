Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

39 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Adaköy, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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