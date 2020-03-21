Son Dakika › Güncel › Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
26 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti