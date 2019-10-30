Son Dakika Haberleri: Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun- Sinop kara yolu Elifli kavşağında, Mustafa Avcı'nın kullandığı 55 JN 145 plakalı hafif ticari araç ile Şevket Arıcı idaresindeki 55 JF 663 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan çocuklar Münevver Karagüzel, Levent Kol ve Emre Cengiz ile otomobil sürücüsü Şevket ve Burak Arıcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3 ölü
Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'den tehdit gibi yaptırım açıklaması: Listeyi hazırda tutuyoruz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den avukatlara güzel haber: Avukatlar bürolarından duruşmaya katılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:31:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]