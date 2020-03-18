Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hilmi Tunç (23) idaresindeki 55 ABS 157 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Emine Gül Dikme'nin (49) kullandığı 55 VE 457 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba, Ayvacık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:58 Kaynak: AA

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