Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hilmi Tunç (23) idaresindeki 55 ABS 157 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Emine Gül Dikme'nin (49) kullandığı 55 VE 457 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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