Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Resul Çınar (52) yönetimindeki 55 JK 566 plakalı hafif ticari araç, Havza-Vezirköprü kara yolu Kızılcaören Mahallesi mevkisinde, Mehtap Boztepe'nin (34) kullandığı 60 AAF 941 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile devrilen hafif ticari araçtaki Semanur (19), Hikmet (24), Pakize (45) ve Ferhat Çınar (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.