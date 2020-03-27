Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Samsun'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Navdar'ın (25) kullandığı 61 FA 253 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta, tali yoldan çıkan Sait Arslan (54) idaresindeki 19 EC 492 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Nuri İhtiyar (24) ve Koray Kemhacıoğlu (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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