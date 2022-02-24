Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

24.02.2022 18:23
Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yıldızlı idaresindeki 34 ER 6570 plakalı hafif ticari araç önünde seyir halinde olan Nazım Yazıcı yönetimindeki 05 LP 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada kafasından hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Nazım Yazıcı'ya ilk müdahale ambulans içinde yapıldı. Yazıcı hastaneye gitmek istemedi. - SAMSUN

Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

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Atatürk Bulvarı, Tragger, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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