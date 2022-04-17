Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

17.04.2022 13:41
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu Karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aygün idaresindeki 18 AAK 342 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonu yoldan çıkarak takla atıp yan döndü. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Aygün yaralandı. Yaralı sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 1 YARALI İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 1 YARALI Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı Arnavutköy'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Ali Aygün, Tragger, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:49:14. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement