Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı genç kız, hastanede kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Aydın A. idaresindeki 52 DV 136 plakalı kamyonet, Samsun- Ordu karayolu Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Bülent Ö'nün kullandığı 34 PC 254 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen 16 yaşındaki Sinem S'ye çarptı. Yaralanan Sinem S, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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