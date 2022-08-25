Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

25.08.2022 17:31
Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhur G. idaresindeki 55 AFE 901 plakalı hafif ticari araç yaya Halil İbrahim E.'ye (43) çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil İbrahim E. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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