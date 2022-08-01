Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle Canik Muhtarlar Derneği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Ç. idaresindeki 06 AK 8149 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir eden Fatma Elifoğlu yönetimindeki 55 AFV 013 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ebru Ç. ile 2 yaşındaki Duru Ç. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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