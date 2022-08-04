Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

04.08.2022 09:27
Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Nuri S. idaresindeki 52 EZ 056 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan Ayşe S. ile Zümra S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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