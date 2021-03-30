Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celali B. idaresindeki 55 AFS 231 plakalı motosiklet ile Refaattin O. yönetimindeki 55 SR 139 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Celali B. ile Emine M. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN