Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
55 dakika önce
Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:57 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Muhammet Eserli idaresindeki 06 AU 5952 plakalı otomobil, İncesu
Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta Ahmet Kefeli'nin kullandığı 52 AU 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan sürücülerden Kefeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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