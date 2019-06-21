Son Dakika Haberleri: Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

55 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Muhammet Eserli idaresindeki 06 AU 5952 plakalı otomobil, İncesu Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta Ahmet Kefeli'nin kullandığı 52 AU 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan sürücülerden Kefeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Atakum, Samsun, Güncel
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