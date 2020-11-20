Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kavak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.S'nin (21) yakalanması için çalışma yürüttü.
Adresi belirlenen O.S, yapılan operasyonla yakalandı.
- Kaynak: AA
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