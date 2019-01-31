Son Dakika Haberleri: Samsun'da Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Tutuklandı

Samsun'da Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Samsun'da Hakkında 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince "Çocuğun cinsel istismarı", "Fuhşa teşvik etmek" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan Gülhan A'yı (28) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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