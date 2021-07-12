Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Yol kontrolü yapan ekipler, durdurdukları araçta bulunan A.A'nın hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında çalışma yürüttü.

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek