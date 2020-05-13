Samsun'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da özel halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 genç ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tayfur idaresindeki 34 AY 8045 plakalı motosiklet ile Sezai Bayram yönetimindeki 55 ABZ 878 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Tayfur ile yanında bulunan Kaan Cenikli ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.