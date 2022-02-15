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Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor - Son Dakika

Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor

15.02.2022 15:55

Samsun'da hamsi ve istavrit, kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

Samsun'da hamsi ve istavrit, kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

Karadeniz'de sezon başında tezgahlarda fiyatı 40 liraya kadar yükselen, deniz suyunun soğumasıyla avcılığı artan hamsinin kilogramı 25 liradan satışa sunuluyor.

Kentte balıkçılık yapan Yaşar Köse, AA muhabirine, tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit ve barbunyanın daha fazla olduğunu söyledi.

Vatandaşların hamsi ve mezgit balıklarına daha çok ilgi gösterdiğini belirten Köse, "Hamsi deniz suyunun geç soğumasından dolayı çok fazla çıkmıyor ama yine tezgahlarımızda var. Hamsi şu an daha çok İğneada tarafından geliyor. Sezon balıklarından mezgit ile barbunyanın kilogramını da 30-40 liradan satıyoruz." dedi.

Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor
Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor

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Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamsi ve istavritin kilogramı 25 liradan satılıyor - Son Dakika
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