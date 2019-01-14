Son Dakika Haberleri: Samsun'da Hamsinin Kilo Fiyatı 30 TL'ye Ulaştı

Samsun'da Hamsinin Kilo Fiyatı 30 TL'ye Ulaştı

45 dakika önce

Samsun'da hamsinin kilo fiyatı 30 TL'ye ulaştıKARADENİZ'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da tavan yaptı.

Samsun'da hamsinin kilo fiyatı 30 TL'ye ulaştı

KARADENİZ'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da tavan yaptı. Samsun'da azalan hamsi avının ardından kilogram fiyatı 30 TL'ye yükseldi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Avlanan hamsi miktarı azalınca yüksek fiyatı ile sezonun rekorunu kırdı. Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 30 TL'ye kadar yükseldi. Balıkçılık yapan Habil Yurtsever geçen ay deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle hamsinin Gürcistan ve Rusya kıyılarına kaçtığını söyleyerek Hamsi sezona güzel başladı ama kısa sürede bitme noktasına geldi. Önce deniz suyu sıcaklığı ardından da denizde fırtına nedeniyle hamsi avlanamayınca haliyle fiyatı da 25-30 TL civarına kadar çıktı. ancak bizim ümidimiz hala var. Hamsi inşallah avlanmaya devam eder. Fiyatın ucuzlaması bizde istiyoruz. vatandaş ucuz balık yesin istiyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Samsun, Ekonomi
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