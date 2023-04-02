Samsun'da hareketli dakikalar: Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da hareketli dakikalar: Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı

02.04.2023 01:25

Samsun'da hareketli dakikalar: Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da araçta bulunan bir yolcu tarafından kaptanın bıçakla rehin alınması sonucu kaçırıldı.

Samsun'da hareketli dakikalar: Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı

SAMSUN - Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da araçta bulunan bir yolcu tarafından kaptanın bıçakla rehin alınması sonucu kaçırıldı. Jandarmanın operasyonu sonucu şüpheli şahıs yakalanırken, kaptan ve muavin bıçaklı saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin şahsı yakaladığı anlar ise otobüsün kameralarına yansıdı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun- Ordu karayolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'dayken otobüste bulunan yolculardan F.K.'nın elinde bıçakla yolculara saldırdığı ve bıçak zoruyla otobüsün kaptanını rehin alıp otobüsü kaçırdığı ihbarı üzerine Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Jandarma ekipleri Samsun-Ordu karayolunda güvenlik önlemi alarak yolcu otobüsünün geçişini beklemeye başladı. Jandarma ekipleri telefonla kaptana ulaşıp aracı durdurmasını istedi. Kaptanın bıçakla tehdit edildiğini ve duramayacağını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri kaptanı ikna edip yolcu indirme bahanesi ile aracın durdurulmasını sağladı. Jandarma ekipleri otobüse müdahale edince F.K bıçakla şoföre saldırdı. Jandarma ekipleri araçtaki yolcuları güvenlik bir şekilde tahliye ederken, bıçaklı şahsın tehditleri üzerine kaptan aracı Çarşamba istikametine hareket ettirerek yoluna devam etti. Otobüsü takibe alan Jandarma ekipleri, Çarşamba ilçe girişinde otobüsün önü polis tarafından durdurulması üzerine araca binmeyi başaran jandarma ekipleri şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı alıp gözaltına aldı. F.K. jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. F.K.'nın saldırısı sonucu kaptan ile muavinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Çarşamba, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da hareketli dakikalar: Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçıran şahıs böyle yakalandı - Son Dakika


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