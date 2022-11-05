İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

05.11.2022 14:38

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki araç da parçalarda ayrılırken kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir etmekte olan Gülşen Ertap'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Fahri Candan kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar parçalara ayrıldı.

İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan Fahri Candan ve Yakup Candan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı Fahri Candan, Yakup Candan ve Gülşen Ertap, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, Ziynet Candan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fahri Candan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

HASTANEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Ziynet Candan'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Candan ailesinin sabah erken saatlerde hastaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İple asılı halde bulunan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İple asılı halde bulunan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Samsun'da bir evde sigara doldurma makinesi ve 10 bin 600 makaron ele geçirildi Samsun'da bir evde sigara doldurma makinesi ve 10 bin 600 makaron ele geçirildi

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi
14:00 Bartın'daki maden faciasının ardından tutuklanan müdür yardımcısının ifadesi gün yüzüne çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım
13:58 Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk, kendisini sokan kobrayı ısırarak öldürdü
13:31 Youtube'a yeni özellik geliyor! Artık canlı yayında konuk alınabilecek
13:21 Meedo ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün davetiyesini paylaştı
13:03 Fenomen Nilay Toprak'a trafikte saldıran iki kişi gözaltına alındı
12:44 Şili'de muhabirin zor anları! Papağanın yaptığını görünce ne yapacağını şaşırdı
12:36 Metrobüs durağında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının tabutunu, sadece hemcinsleri omuzladı
11:45 İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
10:05 İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin lira ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 15:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement