İki araç kafa kafaya çarpışıp parçalara ayrıldı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki araç da parçalarda ayrılırken kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir etmekte olan Gülşen Ertap'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Fahri Candan kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar parçalara ayrıldı. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada araçta sıkışan Fahri Candan ve Yakup Candan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı Fahri Candan, Yakup Candan ve Gülşen Ertap, sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, Ziynet Candan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fahri Candan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. HASTANEDEN DÖNÜYORLARMIŞ Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Ziynet Candan'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Candan ailesinin sabah erken saatlerde hastaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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